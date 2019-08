Supermercado é autuado após ratos e baratas serem encontrados em alimentos

O supermercado Atakadão Atakarejo, no Caminho de Areia, foi autuado nesta quinta-feira (22), após ratos, baratas e fezes de roedores serem encontrados em contato com alguns alimentos que estavam sendo comercializados.

A notificação aconteceu após uma fiscalização da Diretoria de Defesa do Consumidor de Salvador (Codecon), que encontrou também um esgoto exposto no local, autuando o estabelecimento pelas duas infrações.

De acordo a diretora da Codecon, Roberta Caires, foram encontrados ainda alimentos deteriorados, supostamente prontos para descarte, que estavam armazenados de forma inadequada e em contato com produtos do estoque que seriam vendidos aos consumidore. Por essa infração, a Codecon também emitiu uma notificação.

“As infrações podem gerar multa, que varia de R$ 650 a R$ 9,5 milhões, e não vamos tolerar desrespeito com os consumidores, caso se confirme a situação após processo administrativo”, lembrou a diretora, esclarecendo que ao fornecedor é assegurada ampla defesa e contraditório.

As denúncias contra o supermercado chegaram ao órgão por meio de vídeos. De acordo com a Codecon, nestes casos, a vistoria é imediata. “Estamos à disposição do consumidor para que ele não seja prejudicado, especialmente em casos que põem em risco a sua saúde. O consumidor não tem que hesitar, peço que chame a Codecon”, disse Roberta.

Ao CORREIO, a Rede Atakadão Atakarejo disse, por meio de nota, que "preza pela qualidade dos seus produtos e atendimento dos seus consumidores. Portanto, afirma estar com todas as licenças, autorizações e controles sanitários em dia, onde sempre atendeu e atende as previsões da legislação". Acrescentou ainda que, "mediante o fato ocorrido, será instaurada uma sindicância para que os fatos sejam esclarecidos".

A Codecon pode ser acionada pelo Disque Salvador, no telefone 156, pelo aplicativo Codecon Mobile (Android e IOS) ou presencialmente, nas Prefeituras-Bairro e na sede do órgão, que fica na Rua Chile, nº 3.