Supletivo online é oportunidade para quem não concluiu o ensino básico

Os ensinos médio e fundamental têm uma grande importância para a formação escolar de um indivíduo, pois é a partir desta fase que se dá início a uma caminhada rumo as conquistas profissionais ou ao tão desejado certificado superior. Porém, nem todos conseguem concluir seus estudos nessas fases. Um dado divulgado em 2018 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) mostra que a evasão escolar é de 2 milhões de crianças e adolescentes no Brasil.

O vice diretor executivo da Nobel Cursos, Vitoriano Santana, afirma que o supletivo é importante para o desenvolvimento da educação no Brasil. “Digo isso por eu ter concluído os estudos por meio do supletivo e hoje eu sou professor e advogado. Sou sertanejo e tive que interromper os estudos para ajudar em casa. Foi através do supletivo que consegui realizar meus sonhos de maneira acessível e condizente com a minha realidade e tempo”, declara.

Para quem teve os estudos interrompidos e tem interesse em dar continuidade, há formas e oportunidades de concluir os ensinos médio ou fundamental. Uma delas é o supletivo, que dá possibilidade, por exemplo, de se formar em 3 meses no que seria o correspondente à 3 anos no ensino tradicional. O vice diretor executivo da Nobel, que oferece o Supletivo EJA Nobel há 10 anos e já formou mais de 800 alunos em um curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), explica que a modalidade pode ser para qualquer série do ensino básico e destaca que as aulas online são uma oportunidade para este período de pandemia ou para quem divide os horários com trabalho ou afazeres domésticos.

“Não importa em qual série o aluno tenha deixado seus estudos, seja na 4º série do ensino fundamental ou 2º ano do médio. Em ambas as situações pode-se concluir seus estudos em até 3 meses na modalidade supletivo, com aulas e avaliações totalmente online. Assim, o aluno já sai formado e com o seu diploma”, ressalta.

A Supletivo EJA Nobel já formou mais de 800 alunos.

O Supletivo EJA Nobel está com ensino totalmente online por meio de videoaulas, além de material didático disponibilizado em PDF e todo um suporte individualizado com acesso aos professores. O curso possui número de registro, selo oficial e publicação em Diário Estadual. Tudo isso torna o certificado e o histórico do curso válido em todo âmbito nacional e até internacional, tendo a mesma validade e importância do conquistado no ensino regular.

“Além de um suporte pedagógico individualizado, contamos com estrutura didática e metodologia única que proporciona ao aluno uma formação completa e atualizada, pois o nosso objetivo é reinserir as pessoas não só aos estudos, mas também a vida profissional. Tudo isso com um valor bastante acessível e um modelo de curso que permite ao aluno concluir seus estudos em casa, seja pelo seu celular ou por um computador”, destaca Vitoriano. Na Nobel, o supletivo custa R$ 849 e pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros de R$ 84,90.

Mais de 100 cursos oferecidos

A Nobel, que é uma instituição com sede na cidade baiana de Santa Luz, oferece ainda formações em cerca de 100 cursos. Além do supletivo, a empresa se destaca pelas aulas online em Auxiliar Veterinário, Máquinas Pesadas e Auxiliar em Saúde Bucal. O conteúdo dos cursos está sempre de acordo com as exigências atuais do mercado de trabalho e possuem didática diferenciada para ajudar os alunos no alcance dos seus objetivos.

“Nossas formações são destaques pela qualidade e diferencial. Os cursos de Auxiliar Veterinário, Máquinas Pesadas e Auxiliar em Saúde Bucal, por exemplo, dispõem de uma experiência prática fantástica e professores pós-graduados e com mestrado. Além disso, o curso de Auxiliar Veterinário foi um dos primeiros da Bahia a ser credenciado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia. Todos são responsáveis por ajudar vários alunos em todo o Nordeste a realizar seus sonhos e ingressar no mercado de trabalho”, conta o vice diretor executivo da Nobel.

Alunos da Nobel durante aula prática do curso de Auxiliar Veterinário.

Inscrições

As inscrições nos cursos da Nobel podem ser feitas por meio da Central de Atendimento: no perfil do Instagram @nobeleducacao.inst, pelo Facebook Nobel Educação ou pelos números de telefone e WhatsApp (75) 9283-1819 ou (75) 9917-0827. Informações e o catálogo completo de cursos também podem ser conferidos no site www.cursosnobel.com.br.

A Nobel continua com atendimento por meio da sua central de relacionamento.

Responsabilidade Social

A Nobel Cursos ainda se preocupa com ações positivas e de responsabilidade social. A instituição desenvolve os projetos + Futuro, que já qualificou, em quase dois anos, mais de 400 jovens do ensino médio em parceria com escolas públicas da Bahia, e o Prodan, programa de desenvolvimento agropecuário que ajuda pecuaristas e criadores de gado no manejo e desenvolvimento da atividades no sertão baiano através de visitas de campo de médicos veterinários.



