Suposta foto do Padre Fábio de sunga viraliza e sacerdote acha graça

Nos últimos dias, circulou nas redes sociais a foto de um homem de sunga vermelha, olhando para baixo, que fãs disseram que seria o Padre Fábio de Melo. Entretanto, de acordo com a assessoria do sacerdote, o rapaz no retrato não é o clérigo.

O padre ainda não se manifestou sobre o assunto nas redes sociais, onde é muito ativo. Entretanto, a assessoria de Fábio de Melo garante que o sacerdote levou na esportiva e achou graça da situação.

De acordo com a colunista Fabia Oliveira, o homem no retrato é o personal trainer Leandro Ferreira, que tem uma tatuagem na perna, diferentemente do padre. A jornalista conversou com o rapaz, que se mostrou surpreso com a situação.

“Fiquei muito surpreso, confesso que não esperava! Eu, no começo, fiquei assustado com as pessoas que me seguem em rede sociais, me mandando prints e fotos da minha foto viralizando em grupos, falando que era o Padre Fábio”, afirmou.