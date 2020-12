Suposto ex-namorado de Gugu Liberato, chef Thiago Salvático circula por Salvador

A Bahia ganhou mais um amante de sua beleza nos últimos dias. É o chef Thiago Salvático, suposto ex-namorado do apresentador Gugu Liberato( 1959-2019), que postou fotos e vídeos em Salvador, nesta quarta-feira (9). “Simplesmente amei conhecer cada lugar”, comentou ele numa das várias fotos que têm postado por aqui.

(Foto: Reprodução)

Curtindo férias, Salvático está hospedado no Fera Palace Hotel, na Praça Castro Alves. Nesta noite, pintou no Farol da Barra e também no Restaurante Mistura, em Itapuã, onde apreciou o melhor das culinárias Baiana e Mediterrânea ao lado de amigos da terra. Entre eles, o empresário e produtor de eventos Dudu Barros, o influencer Ney Lima e a cantora e compositora Nêssa.

De comida, aliás, o chef entende bem e tudo indica que, em breve, deve ficar ainda mais próximo do público brasileiro. Isso porque, segundo ele, recebeu convites de duas emissoras para apresentar um programa sobre gastronomia. "Querem que eu faça um programa diário de gastronomia, ou querem duas vezes na semana?", questionou ele aos mais de 150 mil seguidores do Instagram.

A vinda ao Brasil, no entanto, ainda depende de outras resoluções pessoais e profissionais, já que continua mantendo negócios na Alemanha, onde vive.

