Surfista Pedro Scooby é o segundo famoso confirmado no BBB

O surfista Pedro Scooby, 33 anos, é o segundo integrante do Camarote, que reúne famosos, no Big Brother Brasil 22. Casado com a modelo Cíntia Dicker, ele tem três filhos com a atriz Luana Piovani. Scooby passou a ser especulado nas redes sociais, como um dos nomes do Camarote, após sua ex-mulher comentar o assunto no Instagram. Luana alfinetou o ex e disse que a atual esposa tem mais juízo que ele, se referindo aos filhos.

Scooby é natural do Rio de Janeiro e ganhou esse apelido em função da semelhança com o personagem do desenho animado “Scooby Doo”.

Iniciado no esporte aos 5 anos, é adepto do free surf e um dos principais nomes das ondas gigantes no mundo. Foi eleito por uma revista como o melhor freesurfer de 2012 e, no mesmo ano, ganhou o prêmio de melhor tubo, por um swell histórico no Taiti, em uma outra premiação. Ainda em 2012, participou do reality ‘Nas Ondas’, exibido no ‘Esporte Espetacular’. E em 2014, ganhou uma série no canal OFF, chamada ‘Pedro Vai Pro Mar’, na qual mostra sua rotina de viagens, aventuras e muito surfe.

No Big Brother Brasil, assim como na vida, ele adianta que não vai levar o espírito competitivo. “Sou um cara que gosta de viver”, afirma. Habituado à liberdade, os limites do confinamento podem incomodá-lo. Mas as festas serão momentos de muita diversão para ele, que diz ser da noitada e adianta que gosta de curtir. Mas deixa claro que não pretende disputar: “Ali é uma convivência pessoal, não uma corrida que, quando acaba, cada um vai para o seu lado”.

O 'BBB 22' tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality estreia dia 17 de janeiro.