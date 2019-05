Surfistas encontram pedaços de ciclovia no fundo do mar no Rio de Janeiro

Surfistas que frequentam a praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, encontraram no fundo do mar pedaços da ciclovia Tim Maia. O equipamento já sofreu quatro desabamentos, desde que foi inaugurada.

Partes da via estão no mar na parte da praia conhecida como Cantão. Por ser muito pesada, os surfistas não conseguem retirar a estrutura. O medo é de que algum surfista possa se machucar ao praticar o esporte.

"Não dá para tirar a carcaça da ciclovia porque é muito pesada. É perigoso, alguém pode surfar aqui e se machucar", relata o surfista no vídeo publicado nas redes sociais.