Surfski: conheça modalidade da canoagem que pode ser praticada na Baía de Todos os Santos

Imagine uma atividade física completa, que trabalha todo o corpo, que pode ser praticada dentro do mar de Salvador e com distanciamento social. Este é o Surfski, modalidade esportiva da canoagem oceânica, um dos esportes ideias para este Verão em pandemia. Ainda pouco conhecido, ele foi usado para salvar os surfistas de ondas grandes até a década de 1960, quando ainda não se tinha Jet Ski. “O Surfski é um barco de cockpit aberto, não afunda, e é considerado o mais veloz de todos com a força humana, inclusive popularmente chamado como a Ferrari dos mares”, conta Bruno Machado, presidente da Associação Baiana de Surfski (ABASKI).

Utilizado com remo, o caiaque de cockpit aberto é longo, estreito e leve, geralmente com pedais controlando o leme. Tipicamente entre 5 e 6,5m de comprimento e apenas 40 à 50cm de largura, os Surfskis são extremamente rápidos quando na água lisa e também o mais rápido para longas distâncias em ondulações do mar. Apesar de sua instabilidade típica, o barco, se guiado por remador experiente, é muito eficaz para remar em grandes ondas. Sua estreiteza e comprimento ajudam a cortar ou perfurar a água.

O Surfski é mais popular em regiões costeiras como a Austrália, Califórnia, Hawaii e África do Sul. No Brasil, o esporte foi reconhecido oficialmente como uma modalidade da canoagem oceânica em 2011, quando também foi realizado o primeiro Campeonato Brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro.

O baiano Bruno Machado, que é campeão brasileiro de Surfski de 2018, conta que a modalidade veio para a Bahia em 2015. Em Salvador, o esporte é disseminado e oferecido na sede da ABASKI, que fica na Galeria Vivá, no Porto da Barra. Para ele, a vantagem de praticar a canoagem oceânica na capital baiana é a possibilidade de desfrutar da Baía de Todos os Santos. “O praticante irá desfrutar da nossa maior riqueza. É uma atividade física completa, trabalha todo o corpo, principalmente os membros inferiores”, destaca.

Os benefícios do esporte vão além do exercício físico. O contato direto com o mar e a produção de Vitamina D são vantagens para os praticantes. “São muitos benefícios em um só esporte. O contato com a natureza, se comunicando com ela através dos estudos de maré, vento e estratégia, é imprescindível para a evolução do praticando, tendo uma evolução natural na respiração, alongamento se reabastecendo com muita vitamina D”, diz Bruno Machado.

Quem tiver com interesse iniciar no Surfski, o ideal é que saiba nadar. Além disso, o presidente da ABASKI destaca atributos como persistência, dedicação e disciplina até a adaptação do corpo com a modalidade. Outra dica é busca um profissional habilitado. “É preciso procurar uma escola ou professor que seja um atleta de referência, e exigir um conhecimento de leitura de maré, vento e estratégia dentro de suas condições técnicas, física e psicológica”, recomenda.

Proteção ao sol

Por conta da exposição solar durante a pratica do Surfski, vale lembrar alguns cuidados com a pele que não devem ser esquecidos, especialmente durante o Verão. São eles: uso de óculos de sol, quando der, e blusas com proteção UV, além do uso de bonés ou chapéus, evitar se expor ao sol entre 9h e 15h e usar filtro solar labial e corporal com FPS igual ou superior a 30, sendo que deve ser reaplicado a cada duas horas ou sempre que houver contato com a água.

Sou Verão

