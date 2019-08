'Surpresa boa': usuários do metrô são surpreendidos com massagem gratuita

Francisco Oliveira, 66 anos, é apaixonado por tênis, seu esporte favorito, que ele pratica há 40 anos. Pai de dois filhos e avô de duas meninas, o bancário aposentado sente dor no ombro há seis anos, mas acredita que o motivo é a prática da atividade física. Como largar seu grande hobby não é uma possibilidade, ele buscou ajuda de médicos. “Eu detesto academia e caminhada, meu negócio é o tênis mesmo. É a única atividade que eu faço, se parar, vou morrer”, disse.

O aposentado voltava para casa depois de fazer algumas compras e passar por exames periódicos no cardiologista quando foi surpreendido com um mimo antecipado de Dia dos Pais, que será comemorado neste domingo (11). O presente foi uma bela passagem para ajudar a aliviar a dor. A ação foi promovida de forma gratuita pela CCR Metrô, em parceria com a SE7E Cursos Centro Tecnológico, na Estação de Metrô Acesso Norte, durante a manhã desta sexta-feira (9).

Francisco curtiu o presente antecipado de Dia dos Pais (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

“Foi uma surpresa boa. Vou aproveitar essa chance para receber uma massagem e ver se alivia um pouco minha dor. Faço fisioterapia e já fiz pilates também, mas não resolveu meu problema. Eu acredito que esse tipo de dor é realmente para me fazer parar de jogar, mas eu não consigo, a paixão pelo esporte é maior. Tenho 66 anos com saúde e disposição de 22, pelo menos é o que acredito”, brincou Francisco.

Apesar de fazer parte da comemoração ao Dia dos Pais, a ação não negou os serviços para as mulheres que passavam pelo local. Além de massagem, foram oferecidos outros serviços sem custo para população, como aferição de pressão e avaliação nutricional. O atendimento foi realizado das 10h às 13h.

A massagem quebrou um galho para Francisco, mas ele quer o merecido presente neste domingo. Para evitar surpresas ruins, mandou o recado para seus dois filhos. “Já falei com eles e com meus netos no WhatsApp, avisei que quero ganhar qualquer coisa, só não quero ganhar cueca e meias”, confessou.

Também pai, o técnico em refrigeração Silvio Martins, 60, ficou curioso com a movimentação diferente no metrô. Ele, que estava indo consertar uma geladeira na casa de um de seus clientes, deu uma paradinha para aproveitar os serviços.

Silvio deu uma pausa na correria para cuidar do bem-estar (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

“Passo por aqui sempre que preciso chegar na casa de algum cliente. Minha saúde está boa, mas uma massagem vai me ajudar muito a encarar o dia de trabalho nessa sexta. Sou um pouco agoniado, mas como é uma coisa que vai me ajudar, decidi parar e ver o que estava acontecendo”, contou ele, que é casado há 30 anos.

Os dois agraciados pela massagem aproveitaram e seguiram o dia relaxados, mas ninguém curtiu tanto o serviço quanto o agente de segurança José Luiz Fernandes, 22. Ele contou que tem jornadas de trabalho exaustivas e que tem passado por dias difíceis, que deixaram seu nível de estresse muito alto.

“Gostei dessa ação, muito boa. Ainda mais para mim, que trabalho durante a noite, com plantões exaustivos. O estresse, quando bate, é muito forte. Mas sempre que posso eu costumo participar de mutirões de saúde assim, pois tenho que me cuidar, né? Sou muito novo ainda, não posso me deixar vencer pelo trabalho”, concluiu.

* Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier