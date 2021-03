Surto de coronavírus suspende atividades presenciais na Prefeitura de Itamaraju

Um surto de coronavírus fez a Prefeitura de Itamaraju, no extremo Sul baiano, suspender as atividades presenciais até o próximo dia 4 de abril. A Prefeitura local afirmou que todos os casos aconteceram no Centro Administrativo do município (Ceadi). Todos os servidores continuarão atuando em modelo home office. Somente o setor de tributos está funcionando presencialmente, em regime de plantão com apenas uma pessoa na sala.

Três servidores testaram positivo para coronavírus na noite da última quarta-feira (24). Eles apresentam sintomas leves e outras seis pessoas que tiveram contato com eles seguem aguardando resultado dos exames realizados nesta quinta (25).

Segundo o município, pouco mais de 70 pessoas trabalham no prédio do Ceadi e todas essas pessoas estão isoladas em suas casas, com sintomas sendo monitorados para eventuais testagens.

O prédio passou por um processo de infecção geral nesta quinta. Em nota, a prefeitura pediu para que a população evite aglomerações, e mantenha o distanciamento social, lavando as mãos sempre que possível, utilizando álcool em gel e usando máscara facial sempre que for necessário sair de casa.

O último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde local apontou que Itamaraju registou mais 46 casos de coronavírus e ultrapassou os 4,5 mil casos totais.