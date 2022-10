Susana Naspolini era viúva de narrador esportivo que morreu há oito anos

A repórter Susana Naspolini, que morreu nesta terça-feira (25), vítima de um câncer e metástase no corpo, foi casada durante anos com o jornalista Maurício Torres, que faleceu em 2014, após falência múltipla de órgãos decorrente de quadro infeccioso. O apresentador esportivo tinha 43 anos.

Os dois estavam juntos desde 2001 e tiveram a única filha, Julia, que atualmente tem 16 anos. A adolescente ficou ao lado da mãe durante todo o internamento no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ela avisou aos fãs e seguidores que a repórter tinha falecido após lutar contra a doença aos 49 anos.

Há alguns dias, Julia apareceu no Instagram da mãe para informar que não sabia mais o que fazer e os médicos já estavam de mãos atadas, principalmente porque o câncer na bacia tinha se espalhado para os outros órgãos.

"Ela estava com metástase no osso da bacia, já tinha se espalhado para medula óssea desde julho. Então, ela vinha com uma quimioterapia mais forte, que fez ela perder o cabelo. Mas a metástase se espalhou por vários outros órgãos, entre eles o fígado. O fígado está muito comprometido. Ele [o médico] disse que não sabem mais o que fazer, não sabem se tem mais alguma coisa pra ser feita, e o estado dela é muito grave. Eu não sei o que fazer", disse a jovem.