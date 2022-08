Suspeita de envolvimento na morte de mulher na Barra é presa

Uma das acusadas de matar Janaina Arcanjo Santos, 20 anos, na manhã de segunda-feira (15), e deixar seu corpo na entrada da localidade da Roça da Sabina, na Barra, foi presa em flagrante por homicídio qualificado por policiais da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) menos de 24 horas após o crime. O outro envolvido, que já teve o mandado de prisão preventiva solicitado, está sendo procurado.

A mulher foi agredida até a morte e o corpo, enrolado em lençóis, foi deixado na localidade. Segundo a investigação, a motivação do crime foi o tráfico de drogas. “Agimos rápido na analise de imagens de câmera de segurança da localidade e identificamos os autores. De imediato nos deslocamos e conseguimos lavrar o auto de prisão em flagrante de uma deles. Os envolvidos no descarte do corpo responderão por tentativa de ocultação de cadáver”, explicou a titular da 1ª DH/Atlântico, delegada Zaira Pimentel.

Ela foi ouvida no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e posteriormente encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para exames de lesões corporais. Ela segue custodiada à disposição da Justiça.