Suspeita de estelionato é presa pela polícia em Feira de Santana

Suspeita de aplicar golpes em Feira de Santana, uma mulher foi presa no último sábado (29), no município, por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos local. De acordo com a Secretaria da Segurança do Estado (SSP-BA), a mulher alugava imóveis para praticar os crimes.

Com os dados e imagens das propriedades, ela fazia falsas vendas das casas e apartamentos para terceiros, como se fosse a dona. Só neste mês, quatro vítimas registraram boletins de ocorrência golpe.

Em alguns dos casos, o verdadeiro proprietário só descobria o que havia acontecido quando o aluguel não era pago. Assim, quando os donos iam até a casa, encontravam outras pessoas - os terceiros que compravam os imóveis com a suspeita de estelionato.

Após colaboração da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher foi abordada pela polícia na BR-324, nas proximidades de Feira de Santana, e levada à unidade especializada.

"Ela não mora em Feira. Fica rodando pelo estado, dando voltas. Já sabíamos a placa do carro em que ela estava e viemos monitorando o veículo desde Porto Seguro. Quando chegou aqui, abordamos", declarou o delegado André Ribeiro, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos.