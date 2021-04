Suspeita de roubar R$ 20 mil em mercadorias de loja é presa em Conquista

Uma mulher acusada de estelionato foi presa na terça-feira (13) em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, com um celular furtado. Investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) da cidade fizeram a prisão flagrante.

Com passagem anterior por furto, ela foi autuada por receptção. A mulher é suspeita de levar mais de R$ 20 mil em mercadorias de um estabelecimento comercial no bairro Brasil. As investigações apontam que ela se passou por dona do material. A ação foi captada por câmeras de segurança.

A mulher saiu do local em um carro e a polícia busca identificar o condutor do veículo. "O verdadeiro dono das mercadorias chegou ao local momentos depois", diz o delegado Ney Brito.

"Ela está à disposição da Justiça e deve passar pela audiência de custódia. Vamos solicitar a prisão pelo crime de estelionato", acrescenta.