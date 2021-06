Suspeito de 6 homicídios, líder do tráfico em Mata de São João é preso

Apontado como um dos líderes do tráfico de drogas na região de Mata de São João, um jovem de 23 anos foi preso na manhã desta terça-feira (22), durante operação das Polícias Civil e Militar. Ele também é apontado como o esponsável por seis homicídios.

De acordo com o titular da Delegacia Territorial (DT) de Mata de São João, delegado Euvaldo Costa dos Santos, o homem tinha atuação no entroncamento do município e possuía mandado de prisão por homicídio. “Ele já era um dos nossos alvos investigados há uns dois anos e já tinhamos conhecimento da sua co-autoria em um homicídio que aconteceu no dia 12 de junho”, disse.

Segundo a polícia, ele estava escondido na casa de um parente e tinha uma pistola calibre 380, dois carregadores e diversas munições. Ele foi encaminhado para a DT, com apoio de equipes das 36ª e 53ª Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPMs/ Dias D’Ávila e Mata de São João).

“Continuamos com esse apoio e suporte, além de unir esforços com a nossa co-irmã, a Polícia Civil”, contou o comandante da 53ª CIPM, tenente-coronel Maurício Botelho.

Além do mandado cumprido, o homem também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. “Estamos realizando os procedimentos judiciários e ele ficará a disposição da Justiça”, concluiu o delegado Euvaldo.

Participaram da ação cerca de 50 policiais do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) – DTs de Dias D’Ávila, Mata de São João, Pojuca, Cajazeiras, Deam de Brotas e Deltur – além de militares da 36ª e 53ª CIPMs.