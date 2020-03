Suspeito de assalto no Garcia sobrevive a espancamento e está internado no HGE 

Suspeito de praticar assaltos no bairro do Garcia, Daniel Alves Gonçalves, de 40 anos, foi espancado e baleado por traficantes na manhã de quinta-feira (5) na Rua Dom Manoel I e precisou ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia.

Daniel segue internado nesta sexta-feira (06) sem risco de morte.

O CORREIO apurou com moradores que o homem estava assaltando mulheres do bairro durante a saída para o trabalho, entre os horários de 5h e 6h da manhã. Daniel foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o HGE com sinais de tiros na face e na boca, além de escoriações pelo corpo.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares do 18º BPM foram acionados para atender uma denúncia que havia um indivíduo ferido no bairro do Garcia. Já no local a guarnição identificou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) havia socorrido o homem ferido para o Hospital Geral do Estado (HGE). A Polícia Civil investigará o fato.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier