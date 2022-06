Suspeito de atropelar quatro pessoas na Boca do Rio é preso

O homem suspeito de atropelar quatro pessoas na Boca do Rio, que resultou na morte de Érica Bittencourt Santos, 29 anos, foi preso nesta quinta-feira (2).

A prisão foi feita por policiais da 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio), poucas horas após o deferimento do pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Civil ao 2º Juízo do Tribunal do Júri, de Salvador.

O condutor do carro, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso por homicídio qualificado por traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Depois de uma discussão durante um evento naquele bairro, o homem pegou o veículo e atropelou um grupo de pessoas. Érica, que estava entre as vítimas, foi socorrida ao hospital, chegou a ter a perna amputada e acabou não resistindo aos ferimentos na terça (31).

Nessa quarta-feira (1º), Vanessa Bittencourt Santos, 28, irmã de Érica, afirmou que o responsável pelo atropelamento queria acertar uma mulher com quem tinha um relacionamento e havia discutido em um aniversário nas proximidades da Rua Pedro Ferreira, onde o crime ocorreu. Além de Érica, mais três pessoas ficaram feridas.

A auxiliar administrativa chegou em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE) e, logo depois teve a perna amputada, não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 5h de terça-feira (31). Ela foi enterrada na tarde dessa quarta, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.

O suspeito foi interrogado e está custodiado em uma unidade policial. Ele será transferido ao sistema prisional e está à disposição do Poder Judiciário.