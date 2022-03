Suspeito de cometer estupro de vulnerável no norte da Bahia é preso no Ceará

Um homem de 47 anos foi preso, nessa quarta-feira (16), após uma ação conjunta da Polícia Civil do Estado da Bahia e da Polícia Militar do Ceará, no município de cearense de Caririaçu. Ele é suspeito de cometer um crime de estupro de vulnerável contra um adolescente de 14 anos. A captura ocorreu por força de mandado de prisão preventiva.

Após serem informados do crime, a Polícia Civil do Estado da Bahia iniciou uma investigação acerca do caso e representou pela prisão do suspeito. Conforme as investigações, o crime teria ocorrido na residência da vítima, na zona rural da cidade de Curaçá, no norte da Bahia. A vítima seria o seu sobrinho de 14 anos de idade. Um mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara de Jurisdição Plena da cidade de Curaçá (BA).

Após buscas pelo homem foragido, as Forças de Segurança da Bahia identificaram que o homem estavam em território cearense. Ele foi localizado no município de Caririaçu. Os policiais militares cearenses foram acionados e iniciaram as buscas pelo suspeito.

O homem foi capturado em via pública no município e encaminhado à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, unidade da Polícia Civil do Ceará. Lá, foi cumprido um mandado de prisão preventiva, contra ele, por estupro de vulnerável.