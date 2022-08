Suspeito de envolvimento em assassinato de criança é achado morto em Belo Horizonte

Um homem de 50 anos que foi filmado ao lado da menina Bárbara Victória Vitalino Rodrigues, antes da garota de 10 anos desaparecer, foi achado morto em um casa de Cachoeirinha, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (3). Ele era suspeito de ter participação no sumiço e morte da criança.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, a suspeita é que Paulo Sérgio de Oliveira tenha tirado a própria vida.

O porta-voz da Polícia Civil mineira, delegado Saulo Castro, diz que a causa da morte ainda é investigada, mas confirmou que "há indício de possível suicídio" de Paulo. "A polícia esclarece que as investigações relativas ao homicídio da criança seguem paralelamente com análise de imagens, depoimentos e exames periciais".

Bárbara Victória sumiu depois de sair de casa para ir comprar pão. Dias depois, o corpo foi achado em um matagal na cidade de Ribeirão das Neves, na Grande BH.

Paulo Sérgio, que aparece em imagens de câmeras de segurança ao lado da menina, foi ouvido pela polícia na segunda (1º), sendo liberado em seguida. Ele negou que era ele na filmagem e disse que não conhecia a menina, a princípio. Depois, confessou que era ele, dizendo também que conhecia a criança, mas negou ter envolvimento no crime.

Crime

O corpo de Bárbara Vitória, de 10 anos, foi encontrado próximo a um campo de futebol a cerca de 400 metros da casa dela, apenas com a camisa do Atlético Mineiro, após deixar uma padaria em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no último domingo (31).

Imagens divulgadas da menina, que ficou desaparecida por dois dias, mostram seus últimos momentos registrados. Em um vídeo, ela está se despedindo de alguém que parece estar no caixa, dentro do estabelecimento comercial, e saindo do local com uma sacola na mão às 17h46. Às 17h55, outra câmera registra o momento em que Bárbara desce uma rua, correndo.

Às 18h23, a menina aparece correndo em frente a outra loja. Um minuto depois, às 18h24, a câmera registra o momento em que dois homens correm na mesma direção em que Bárbara estava.