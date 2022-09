Suspeito de envolvimento em latrocínio é preso em Juazeiro

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (15), suspeito de envolvimento no latrocínio de Manoel Bonfim Neto, ocorrido em julho deste ano, no bairro Dom Tomaz.

O crime teve repercussão no município. “As filhas da vítima estavam na porta de casa quando o suspeito anunciou o assalto. Uma delas correu para dentro da residência, foi perseguida pelo criminoso, que ao se deparar com Manoel, se assustou e efetuou os disparos”, detalhou o titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Juazeiro, delegado Reginaldo César Cabral de Lima.

Além do latrocínio, o suspeito também é investigado por homicídios e mais quatro inquéritos policiais instaurados na unidade especializada por roubos de motocicletas. “O comparsa dele nos roubos das motos já havia sido preso e permanece no Conjunto Penal de Juazeiro, à disposição da Justiça”, ressaltou o delegado.

Policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Norte) da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Juazeiro auxiliaram no cumprimento dos mandados de prisão. “Seguimos com as investigações no sentido de responsabilizar outros autores dos crimes citados”, acrescentou Reginaldo de Lima.