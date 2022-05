Suspeito de envolvimento em morte de soldado da PM é morto no norte da Bahia

Um suspeito de envolvimento no assassinato do Soldado da Polícia Militar Alexandre Menezes foi morto durante confronto com a PM. O indivíduo foi localizado na região norte da Bahia, na divisa com Pernambuco, nesta terça-feira (17).

Em nota, a Polícia Militar informou que montou pontos de abordagem em locais estratégicos no município de Abaré, no norte do estado, após informações dos órgãos de inteligência da Bahia e de Pernambuco apontarem que suspeitos de envolvimento no homicídio do PM Alexandre estariam escondidos na região.

Durante a ação, um veículo modelo Corolla branco ia em direção às equipes quando os ocupantes efetuaram disparos contra os policiais. Em seguida, os suspeitos tentaram fugir por uma estrada vicinal, na zona rural. Os policiais realizaram o acompanhamento, quando o veículo perdeu o controle e um dos suspeitos saiu atirando. Houve revide e, após cessar os disparos, foi identificado um homem alvejado, portando um fuzil calibre 5.56. Ele foi socorrido para o hospital da região, mas não resistiu e acabou falecendo.

Além do fuzil calibre 5.56., foram apreendidos com o acusado um carregador, munições, o veículo modelo Corolla, 59 pinos de cocaína, 310 pedras de crack, uma balança de precisão e um caderno com anotações. A ocorrência foi registrada na corregedoria.

(Foto: Divulgação/PM) (Foto: Divulgação/PM)

Segundo a PM, foi confirmado que o acusado era um dos líderes do tráfico de drogas do bairro de Águas Claras, em Salvador, e que havia postado fotos usando o fuzil apreendido no mesmo dia e local da ocorrência que vitimou o soldado Menezes.

A ação foi conduzida por equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do Batalhão de Polícia de Choque e Companhia Independente de Policiamento Especializada (CIPE) Caatinga, e contou com o apoio de policiais militares da 3ª CIPM e da Polícia Militar de Pernambuco, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

Mortes

Com o caso desta terça-feira (17), dez suspeitos já foram mortos após os assassinatos dos soldados Victor Vieira Ferreira Cruz e Shanderson Lopes Ferreira, que voltavam do enterro do colega Alexandre José Ferreira Menezes Silva.

Os soldados Victor Vieira Ferreira Cruz e Shanderson Lopes Ferreira eram lotados na 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), assim como o soldado Alexandre.

Ainda não há detalhes de como aconteceu a morte dos policiais. Segundo a Polícia Militar, policiais da 3ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de que dois policiais haviam sido baleados, em Fazenda Grande I, bairro de Boca da Mata. Ao chegarem ao local, os policiais constataram o fato e prestaram socorro aos colegas.

Um dos militares foi socorrido ao Hospital Municipal de Salvador, enquanto o outro militar recebeu atendimento do Samu no local. No entanto, os policiais não resistiram aos ferimentos e morreram.