Suspeito de envolvimento na morte de criança na praia de Itapuã é preso

Um suspeito de envolvimento na morte do garoto Ícaro Silva Serapião, 9 anos, na praia de Itapuã na última sexta-feira foi preso pela Polícia Militar. A prisão aconteceu ontem, mas foi divulgada somente nesta terça-feira (10).

Uma equipe da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prendeu o homem depois de uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas na Marina Deiró Rocha, bairro de Sussuarana. Com ele, a PM apreendeu também 1,5 kg de maconha, quatro balanças eletrônicas e várias embalagens usadas para guardar drogas.

O preso os materiais apreendidos foram apresentados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado por tráfico de drogas. A investigação aponta que ele estava no carro com os autores dos tiros que acabaram atingindo e matando o menino. A polícia não informou quantas outras pessoas estão envolvidas no crime e ainda são procuradas.

Relembre o caso

Quem pretendia relaxar na Praia de Itapuã, na última sexta-feira (6), viveu uma tarde de terror. Bandidos invadiram a faixa de areia, que estava cheia, e não se intimidaram em atirar contra um dos banhistas. O alvo dos criminosos era um homem de 35 anos, mas os disparos também atingiram uma criança de 9 anos que catava latinhas no local. O menino não resistiu e morreu.

De acordo com informações da Polícia Civil, dois homens e uma mulher chegaram armados ao local em um carro de modelo GM/Prisma, branco, e invadiram a praia, que fica na rua Aristides Milton. Eles já chegaram atirando contra o homem e, em seguida, fugiram sem que ninguém anotasse a placa. Vídeos gravados por populares mostram que a ação gerou pânico em quem estava no local.

Na ocasião, a criança foi socorrida ao Hospital Aeroporto, mas terminou não resistindo aos ferimentos. Já o homem que era alvo dos criminosos foi levado para a UPA de Itapuã, onde foi atendido, medicado e, em seguida, apresentado à delegacia, por ter mandado de prisão em aberto.