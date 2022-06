Suspeito de estelionato é preso e carros de luxo são apreendidos em Lauro de Freitas

O líder de um grupo criminoso que atuava com estelionato e falsificação de documentos foi preso em Lauro de Freitas, ne Região Metropolitana de Salvador. Além da prisão, dois veículos de luxo foram apreendidos na casa do investigado. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (20) pela Polícia Civil de Sergipe, responsável pela investigação.

A ação policial fez parte da Operação Nairóbi, da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM), e contou com o apoio do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Polícia Civil da Bahia.

Segundo a coordenadora das delegacias da capital (Copcal/SE), delegada Rosana Freitas, as investigações começaram há cerca de oito meses, com a instauração de dois inquéritos policiais relativos a estelionatos e falsificações de documentos públicos, e estão ligadas à venda fraudulenta de veículos.

“Os estelionatários induziram as vítimas ao erro para que entregassem seus veículos simulando pagamentos. Os processos correm em Sergipe e, conforme as delegadas que comandam as investigações, Gisele e Luciana, as investigações terão continuidade contra esse grupo criminoso”, detalhou.

A primeira prisão ocorreu no fim de dezembro de 2021. Na época, foram localizados diversos documentos públicos falsificados na residência da investigada presa em Aracaju. Após a primeira prisão, diversas diligências foram feitas para identificar os demais integrantes do grupo criminoso.

Assim, foi identificado o investigado preso em Lauro de Freitas. Com isso, foi representada a prisão e a apreensão dos veículos que estavam com ele. As investigações estão em andamento para identificar outros envolvidos nos crimes.