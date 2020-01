Suspeito de estupro e morte de criança é esquartejado e queimado

Na noite desta sexta-feira (17), moradores revoltados da cidade de Fonte Boa, no Amazonas, lincharam Ronald Gomes Borges, de 28 anos. O homem foi esquartejado pelos populares que, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, invadiram a delegacia e retiraram o acusado de estuprar e matar uma criança de 10 anos.

Ainda de acordo com informações da polícia, o grupo de pessoas incendiou três viaturas. Vídeos divulgados na internet os atos de violência são executados ao som das gargalhadas dos agressores, e comemoração das pessoas presentes no local.

Ronald Gomes foi preso em flagrante na quinta-feira (16) por estuprar e matar Eclesiane Nascimento Duarte, de 10 anos. De acordo com o delegado e investigador da 55ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Mário Alves, a vítima auxiliava a esposa de Ronald na produção de bolos e biscoitos para venderem na cidade.

No dia do crime, a criança teria recebido a proposta de Gomes para ter relações sexuais com o mesmo pelo valor de R$40. Ao recusar e tentar fugir, o acusado segurou o braço da vítima, estuprou e matou-a asfixiada.

*Matéria originalmente publicada no Jornal do Commércio, da Rede Nordeste