Suspeito de furtar clínica veterinária no Canela é preso

Um homem suspeito de furto contra uma clínica veterinária localizada no bairro do Canela, em Salvador, foi preso momentos após o crime, na madrugada desta terça-feira (17). Os policiais militares faziam o patrulhamento no Largo da Graça, quando abordaram um homem, quando ele tentou esconder um objeto dos policiais. Com ele foram encontrados três notebooks, um celular, dois carregadores e um jaleco.

O subcomandante da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barra/Graça/Vitória), capitão Cledson Santos, informou que o suspeito confessou que o material havia sido furtado após o arrombamento de um centro veterinário e petshop situado na rua Padre Feijó, no bairro do Canela. "Essa ronda é proveniente de uma operação que tem o objetivo de combater crimes contra o patrimônio, arrombamentos e furtos durante a madrugada. Nós nos deslocamos até a clínica e lá seguranças fizeram o reconhecimento do material ", concluiu o capitão. O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrante, onde medidas judiciais serão adotadas.