Suspeito de matar a ex após discussão é preso em flagrante na Bahia

Um homem suspeito de matar a ex-companheira na madrugada de domingo (2), no município de Sobradinho, no norte da Bahia, foi preso em flagrante menos de 24 horas após o crime. A vítima foi identificada como Brenda Laiane Ribeiro Vieira.

O suspeito de 25 anos foi localizado por uma equipe da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATI/Norte), da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Juazeiro, no distrito de Junco Salitre.

De acordo com coordenadora regional de Juazeiro, delegada Lígia Nunes de Sá, o homem confessou o crime. “Ele disse que discutiu com a ex-companheira, que o agrediu fisicamente e ameaçou denunciá-lo à polícia, momento em que ele a golpeou com uma arma branca”, informou.

O acusado foi submetido ao exame de lesões corporais e está à disposição da Justiça, aguardando pela audiência de custódia e transferência para o Conjunto Penal de Juazeiro, onde responderá pelo crime de feminicídio.