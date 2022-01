Suspeito de matar adolescente em Caraíva é preso; corpo foi encontrado com sinais de estupro

Um homem suspeito de envolvimento na morte da adolescente Nayra Gatti, 14 anos, no distrito de Caraíva, em Porto Seguro, foi preso nesta quinta-feira (6), após o Poder Judiciário acatar o pedido de prisão temporária feito pela 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis). Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada com lesões de violência sexual no início de dezembro de 2021.

A prisão foi solicitada depois de a Polícia Civil ter acesso a áudios deixados por um outro homem - também investigado -, que se suicidou na quarta-feira (5). Na declaração, ele afirma que o suspeito preso nesta quinta estava bebendo e usando entorpecentes próximo à garota, antes do crime.

“No áudio, ele diz o nome do suposto autor. Em parceria com a PM, conseguimos localizar o homem e interrogá-lo. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também colheu o material genético dele para averiguação, e representamos pela prisão, que foi concedida pelo Plantão Judiciário. Ele se apresentou na delegacia, acompanhado de advogados, logo após a decisão do juiz”, disse o coordenador da 23ª Coorpin, delegado Moisés Damasceno.

O homem que se suicidou também é suspeito do crime. “Antes de tirar a própria vida, ele negou qualquer envolvimento e aceitou fornecer o material genético para ser comparado com o que foi coletado na vítima. Ele levantou suspeitas da polícia após sair do distrito no mesmo dia que o corpo da jovem foi encontrado, como se estivesse fugindo. Estamos no aguardo do resultado dos exames para confirmar”, explicou o delegado.

O preso segue custodiado na delegacia e posteriormente será encaminhado para o Sistema Prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Relembre o caso

O corpo de Nayra foi encontrado em um mangue, a 150 metros da igreja da cidade, dias após seu desaparecimento, que, de acordo com o pai, teria ocorrido no dia 9 de dezembro. Havia sinais de estrangulamento.

O pai da adolescente, Sebastian Ricardo Gatti, contou em entrevista ao UOL que esteve com a menina em um mercadinho na tarde da quinta-feira (9), quando ela desapareceu. Foi a última vez que ele viu a filha com vida. A energia só retornou em Caraíva na tarde do dia seguinte, sexta, quando a jovem foi localizada já sem vida.

"Ela sumiu e eu pensei que ela tinha ido para casa. Quando voltamos para casa, estávamos sem luz, porque estava um temporal grande. Nayra não estava e nós pensamos que ela estava na casa de uma família amiga. Com a chuva e a falta de luz, não poderíamos fazer buscas e decidimos esperar pela manhã, com a expectativa de que ela estava nessa casa da família amiga", contou ao UOL.

Após as buscas, nas quais ele mobilizou pessoas conhecidas no dia seguinte, o corpo foi encontrado em um mangue, a 150 metros da igreja da cidade.

A família vive na Aldeia Xandó, parte de Caraíva. Sebastian trabalha fazendo serviços de jardinagem na região, enquanto Nayra estudava numa escola municipal.

O caso deixou a população local, de cerca de 1.000 habitantes, em choque. "Ficamos 36 horas sem energia em Caraíva, e ontem (quinta) estava chovendo muito. Tudo deve ter acontecido na calada da noite, a cidade toda escura, muito caos", contou Elenice Resende, dona de uma pousada na região, ao CORREIO.