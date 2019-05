Suspeito de matar adolescente, grávida e idoso na Bahia é preso

Jhonatan Gomes de Jesus, o Paulista, foi preso nesta terça-feira (7) em Vitória da Conquista, no sudoeste, acusado por um triplo homicídio que aconteceu no último dia 3 em Jaguaquara. Ele é apontado como responsável pelas mortes de uma adolescente de 16 anos, uma grávida e um idoso.

Vanessa Souza Santos, de 16 anos, Joelma Souza Almeida, de 31, que estava grávida, e Elias Custódio Santana, de 61, foram mortos a pauladas e facadas dentro de casa. O motivo do crime, aponta a investigação, foi uma dívida de drogas que as duas mulheres tinham com Paulista, que é o líder do tráfico na localidade de Terrabraz.

Paulista foi preso dentro de um ônibus em Conquista, tentando fugir para São Paulo. Ele será encaminhado para Jaguaquara nos próximos dias.

Gilson Conceição de Jesus, tio de Vanessa, também foi preso hoje, em Jaguaquara. Como vingança pela morte da sobrinha, ele matou Moisés Bispo Fernandes dos Santos, acreditando que ele estava envolvido no crime. Ele já tinha passagem por tráfico e agora foi autuado em flagrante por homicídio.