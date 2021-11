Suspeito de matar mulher na região da Lapa é preso

O suspeito de matar uma mulher próximo a Estação da Lapa foi preso pela polícia horas depois de cometer o crime. Segundo informações da Polícia Civil, ele estava em casa no bairro do Tororó.

No imóvel, policiais da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) encontraram a roupa utilizada por ele no momento do crime. À polícia, o suspeito disse que teria sido ameaçado pela vítima.

“Ele confessou o crime e relatou que teria sido ameaçado pela vítima. A ligação deles com traficantes, que rivalizam naquela região, também será investigada”, detalhou o coordenador da 3ª DH/BTS, delegado Oscar Vieira de Araújo.

Ainda de acordo com a polícia, imagens de câmeras de vigilância da região colaboraram para a identificação e localização do homem. O homem foi autuado em flagrante e as roupas usadas no crime foram apreendidas. Ele passou por exames de lesões corporais e está a disposição do Poder Judiciário.