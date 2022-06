Suspeito de tentar matar ex-companheira atropelada é preso na Bahia

Um homem suspeito de tentar matar a ex-companheira atropelada teve o mandado de prisão preventiva cumprido na Delegacia Territorial (DT) de Irecê, no centro-norte da Bahia, onde se apresentou acompanhado de um advogado, na segunda-feira (20).

A tentativa de feminicídio estava sendo investigada pela DT de Cafarnaum. "Ao tomar conhecimento dos fatos no dia 13 de junho a Polícia Civil de imediato colheu provas da autoria e materialidade delitiva, representando, em seguida, pela prisão do investigado", informou o delegado Alex Nunes Rocha.

O crime ocorreu no último dia 11, no povoado de Vila Nova. A vítima estava em uma motocicleta, quando foi atingida pelo carro do suspeito. "Em seu interrogatório, o homem alegou que queria apenas dar um susto em sua ex-companheira, tendo perdido o controle do veículo e atingido-a sem intenção", acrescentou o delegado.