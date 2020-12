Suspeito de tráfico é morto pela polícia na Santa Cruz

Um homem foi morto pela polícia no bairro da Santa Cruz, na noite dessa quinta-feira (24). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), traficantes atiraram contra a polícia durante uma ronda da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina).

O tiroteio aconteceu quando militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) passavam pela Rua do Futuro e perceberam um grupo suspeito. As viaturas se aproximaram e os criminosos atiraram.

Os policiais revidaram e um dos traficantes acabou atingido. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Um revólver calibre 38, munições, 23 trouxas de maconha, duas porções de cocaína, celular e a chave de uma motocicleta foram apreendidos.

O restante da quadrilha conseguiu escapar. O patrulhamento no Complexo do Nordeste de Amaralina continua reforçado. Desde o dia 2 de dezembro, quando a região foi ocupada, 18 integrantes de uma facção foram localizados. Destes, 10 acabaram presos e oito morreram em confrontos.

Com os 18 traficantes foram apreendidos quatro pistolas, quatro revólveres, carregadores, munições, drogas, R$ 1,3 mil e a chave de uma motocicleta.