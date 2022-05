Suspeito por homicídio na região do Centro de Salvador é preso

Um homem de 19 anos investigado por homicídios no Centro de Salvador foi preso no sábado (7) pela Polícia Civil, em cumprimento a um mandado de prisão em aberto.

Segundo o delegado Ademar Tanner Araújo, da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), o homem faz parte de um grupo criminoso que atua com tráfico de drogas no Centro.

“Ele é suspeito do homicídio de um vigilante, ocorrido em março deste ano. De acordo com as apurações, a vítima morava numa localidade que é rival do grupo ao qual esse preso pertence”, disse Tanner.

O delegado também comentou que o suspeito já havia sido apreendido durante a adolescência por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Agora, ele está preso à disposição da Justiça. As investigações continuam.