Suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas são presos em Paripe

Durante patrulhamento da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Paripe), três homens envolvidos com tráfico de drogas na região do Subúrbio Ferroviário de Salvador foram encontrados e presos. O flagrante aconteceu na manhã de quinta-feira (30), na Rua da Bélgica, no bairro de Paripe.



A equipe foi alertada por cidadãos sobre o comércio de drogas na região. No local, os policiais surpreenderam cinco suspeitos Com a aproximação da viatura, os traficantes correram, mas três acabaram alcançados e detidos.



Eles foram encaminhados para a Central de Flagrante juntamente com um simulacro de pistola, meio quilo de maconha, uma porção da mesma droga, dois celulares e R$ 175 em dinheiro.