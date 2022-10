Suspeitos de envolvimento na morte do investigador da Polícia Civil são mortos em confronto

Dois homens morreram em confronto com a Polícia Civil, nesta segunda-feira (24), na região da Canta Galo, em Salvador, durante uma operação dos Departamentos de Crime Contra o Patrimônio (DCCP) e de Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Civil investiga se os suspeitos têm envolvimento na morte do investigador Fábio Malvar de Moraes, de 55 anos, ocorrida no domingo (23).

Um dos homens foi identificado como Lucas Vinicius Santana da Silva, de 24 anos, que já tem passagem por tráfico de drogas. O outro ainda não identificado. De acordo com a polícia, os dois integravam o trio de suspeitos de envolvimento na morte do investigador Moraes.

Guias para remoção e perícia foram expedidas e dois revólveres calibres 38, apreendidos na ação, serão submetidos ao Sistema de Identificação Balística, para verificar se foram usados no homicídio do investigador. O autor dos disparos contra Moraes já foi identificado e está sendo procurado.

O caso

O investigador da Polícia Civil, Fábio Malvar de Moraes, 55 anos, morreu na manhã de domingo (23), após trocar tiros com suspeitos, no bairro da Calçada. Em nota, a corporação informou que o investigador, que era lotado no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), tinha acabado de sair da unidade, acompanhado de outro policial, quando avistou três homens em atitude suspeita, na Rua Nilo Peçanha, e os abordou. O trio resistiu e houve troca de tiros.

A nota da Polícia Civil informou ainda que Fábio foi atingido no tórax e no braço esquerdo, socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde já chegou sem vida. As guias para remoção e perícia foram expedidas por uma equipe do Silc/DHPP. Equipes da Polícia Civil estão realizando diligências para tentar identificar e localizar os suspeitos. O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).