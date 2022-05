Suspeitos de roubo a carro na Pituba são presos

Dois suspeitos de envolvimento no assalto a um casal na Pituba foram encontrados em Feira de Santana. Eles foram presos nesta quinta-feira (12) pelo crime que aconteceu na quarta, na Rua Território do Amapá.

Na ocasião do crime, ainda no início da manhã, o casal teve o carro roubado quando a mulher era levada ao trabalho. O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) iniciou as investigações e teve avanços importantes na apuração no mesmo dia do crime.

Nesta quinta, com a informação do paradeiro dos criminosos, os policiais se deslocaram a Feira, onde conseguiram prender em flagrante, por receptação, dois envolvidos no delito. O carro foi recuperado.

Após serem encaminhados para a DRFRV, eles serão encaminhados para audiência de custódia.