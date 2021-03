Suspeitos de trocar tiros com a polícia são presos em São Caetano

Cinco suspeitos de trocar tiros com a Rondesp no bairro de São Caetano foram presos com armas e drogas no bairro. O tiroteio aconteceu na quarta-feira (4), e eles foram detidos no dia seguinte.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele foram encontrados durante varreduras da Rondesp BTS, nas localidades de Gomeia, Marotinho e Baixa do Camurujipe, além de uma parte do bairro de Bom Juá. Os criminosos correram quando perceberam a chegada das viaturas, mas acabaram capturados.

Com os traficantes foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9mm, um revólver calibre 38, carregador, munições, dois tabletes de maconha, 144 porções de cocaína, três pedras de crack, um caderno com anotações do comércio de drogas e celulares.

Os presos e materiais apreendidos foram apresentados no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), no bairro de Pituba.