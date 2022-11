Suspeitos explodem cofre de posto de combustível no interior da Bahia

O cofre de um posto localizado na BR-324, próximo ao município de Amélia Rodrigues, localizado na Região Metropolitana de Feira de Santana, foi explodido na madrugada de terça-feira (22).

De acordo com a 20ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), por volta das 2h30 desta terça, a unidade foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) com a informação de uma explosão no posto de combustível.

No local, os policiais militares constataram o fato e foram informados que seis homens chegaram em um veículo branco, adentraram o estabelecimento, arrombaram o cofre com explosivos e fugiram do local.

A Polícia Civil informou que Delegacia de Amélia Rodrigues apura o furto qualificado ocorrido no posto da BR-324. Uma quantia em dinheiro do cofre do local foi roubada, mas a corporação não informou qual o valor exato que foi levado. O carro usado na ação criminosa já foi localizado pela PC e outras diligências investigatórias já estão sendo realizadas.