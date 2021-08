Suspensão de Roberto e impasse com Pedrinho deixam Vitória sem lateral esquerdo

O técnico Wagner Lopes tem um problema e tanto para o seu quinto jogo à frente do Vitória. O técnico não contará com o lateral esquerdo Roberto, suspenso, diante do Operário-PR, sábado (4). E não há substituto para ele.

Roberto recebeu o terceiro cartão amarelo neste domingo (29), no empate em 1x1 do rubro-negro com o Náutico, no Recife. O resultado manteve a invencilidade do Leão sob comando de Lopes, mas o time não conseguiu deixar o Z4.

Assista aos gols de Náutico 1x1 Vitória:





O problema para o treinador é que o garoto Pedrinho, titular na maior parte da temporada, rescindiu com o Vitória e foi negociado com o Athletico-PR. Assim, Lopes não tem nenhuma peça para escalar na lateral esquerda.

Em entrevista coletiva após a partida, Wagner Lopes comentou o desfalque: "Agora a gente vai voltar para casa e rever o jogo várias vezes. É claro que temos sempre um plano B, um plano C. Então é para isso que a gente tem um elenco. Vamos encontrar a melhor forma de substituir Roberto".

No duelo com o Náutico, o Vitória não teve qualquer opção no banco para a posição. Quem poderia ser escalado na função por já ter atuado ali em outros clubes é o lateral direito Raul Prata. Porém, o atleta, que retornaria ao time diante do Timbu, sofreu nova lesão.

A saída pode ser o retorno de Pedrinho por empréstimo. Na negociação com o Athletico-PR, ficou acertado que o garoto permaneceria no Leão até o final da Série B. Isso, porém, ainda não ocorreu.