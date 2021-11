Suspenso, Eduardo desfalca o Vitória contra o Avaí

O Vitória terá um desfalque no meio-campo no jogo contra o Avaí, válido pela 34ª rodada da Série B do Brasileiro. Suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo, Eduardo não vai defender o rubro-negro na partida das 19h de sexta-feira (5), na Ressacada.

Os volantes Fernando Neto e Cedric estão entre as opções para substituí-lo, mas a vaga ainda será definida pelo técnico Wagner Lopes. Em recuperação, Guilherme Rend não está à disposição, assim como Pablo Siles. O jogador foi liberado pelo clube para ir ao Uruguai resolver assuntos pessoais e é aguardado nesta quarta-feira (3) na Toca do Leão.

Em 18º lugar, com 33 pontos, o Vitória amarga a zona de rebaixamento há 18 rodadas. A distância para o Brusque, primeiro time fora do Z4, na 16ª colocação, é de cinco pontos. Adversário da vez, o Avaí é um dos fortes candidatos ao acesso à elite do futebol brasileiro. O time catarinense ocupa a 3ª posição, com 56 pontos.