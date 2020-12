Suspenso, Gregore desfalca o Bahia em duelo pela Sul-Americana

O Bahia tem um desfalque importante para a partida contra o Defensa y Justicia, nesta quarta-feira (9), às 19h15, na Fonte Nova, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Atual capitão do time, o volante Gregore recebeu o terceiro cartão amarelo durante o empate sem gols com o Unión, que garantiu a classificação do Bahia, e está fora de combate.

Gregore estava pendurado com dois cartões amarelos e seria beneficiado pela regra da Conmebol que zera os cartões a partir das quartas de final, mas ele acabou recebendo o terceiro no último jogo das oitavas e vai ter que cumprir a punição.

Sem o camisa 26, o Bahia aumenta a lista de desfalques no elenco. Atualmente estão se recuperando de lesões os zagueiros Anderson Martins e Lucas Fonseca, o lateral João Pedro e o atacante Élber.

Já o volante Ronaldo, os laterais Zeca e Juninho Capixaba, e o goleiro Matheus Claus estão afastados após terem testado positivo para a covid-19.

O goleiro Douglas, que foi substituído na derrota para o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, reclamando de dor na coxa, vai ser avaliado pelo departamento médico, mas é dúvida para o confronto.

Nesta segunda-feira (7), o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o time argentino. A partida de volta será no dia 16 de dezembro, às 19h15, no estádio Norberto Tomaghello, na cidade de Florencio Varela, em Buenos Aires.