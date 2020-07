Suspenso há 4 meses, sorteio da Nota Premiada Bahia volta a ser realizado

Os bilhetes da Nota Premiada que serão usados no sorteio de prêmios que marca o retorno da campanha já podem ser conferidos. Os vencedores serão conhecidos na próxima segunda-feira (20).

Os sorteios estavam suspensos temporariamente entre março e junho por conta da paralisação dos sorteios da Loteria Federal, pela Caixa Econômica Federal (CEF) - é deles que são extraídos os números da sorte para definição dos bilhetes premiados.

No sorteio que marca o retorno do Nota Premiada serão distribuídos ao todo R$ 1 milhão em prêmios: 90 de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil, num total de 91 pessoas contempladas.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), nesse sorteio serão considerados os bilhetes gerados a partir das notas emitidas em junho de 2020 e que contenham o CPF do participante.

Os participantes podem consultar todos os seus bilhetes no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br. É necessário fazer o login e clicar em “Minha Conta” / “Bilhetes”, e a busca deve ser filtrada pelo mês anterior.

Os bilhetes acumulados no período de março a junho não serão perdidos. Assim como manda a legislação, eles serão válidos para um próximo sorteio especial, com data a ser definida.

O resultado do sorteio fica disponível no site da campanha e também nas redes sociais: @notapremiadabahia e @sefazbahia no Instagram, @sefazba no Twitter e @sefaz.govba no Facebook.

Em julho, agosto e setembro os resultados serão conhecidos às segundas-feiras, por decisão da Caixa de só retomar no final de setembro os sorteios das quartas-feiras da Loteria Federal. Ou seja, a Nota Premiada Bahia só voltará em outubro a ter os sorteios mensais realizados no meio da semana, como de costume.