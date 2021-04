Suspensões e lesões deixam Vitória com dificuldade para repetir time

Cada jogo, uma escalação diferente. Seja por lesões, suspensões ou até opção técnica, o Vitória anda com dificuldade em repetir a formação da equipe. E isso acontecerá mais uma vez domingo (2), às 16h, contra o Jacuipense, no Barradão, pelo Campeonato Baiano.

O volante Gabriel Bispo já é ausência confirmada no confronto porque levou o terceiro cartão amarelo no 2x0 sobre o Vitória da Conquista e não estará disponível. Ele, aliás, é uma das referências do Leão no meio de campo e atuou em 15 das 19 partidas que o time fez na temporada.

Com o desfalque, Maykon Douglas aparece como principal candidato para atuar ao lado de João Pedro. Os outros atletas da posição têm sofrido com problemas médicos: Guilherme Rend segue em recuperação de um problema na coxa direita, enquanto Cedric sentiu dores no tornozelo e não atuou na partida de quarta-feira.

Até agora, Maykon Douglas atuou nove vezes na temporada, sendo duas como titular. Inclusive, entrou durante o duelo contra o Bode, justamente na vaga de Bispo.

Trocas

Mudar a equipe titular de um jogo para o outro virou uma constante na vida de Rodrigo Chagas. Nos 19 duelos que o Vitória fez na atual temporada, somente duas vezes o treinador conseguiu repetir a formação de uma partida para a seguinte.

Isso aconteceu nos dois primeiros jogos que o time fez pelo Campeonato Baiano, contra Unirb e Atlético de Alagoinhas; e depois entre a estreia na Copa do Brasil, contra o Águia Negra, e a 3ª rodada da Copa do Nordeste, contra o Bahia.

De lá para cá, foram 13 partidas, sempre com ao menos uma substituição entre os 11 titulares. A irregularidade na escalação tem vários motivos e um dos principais é lesão.

Contra o Vitória da Conquista, o lateral direito Raul Prata ficou de fora por desconforto muscular, enquanto Pedrinho e Cedric tiveram contusão no tornozelo.

Já o zagueiro Marcelo Alves, que tinha assumido a titularidade, passou por cirurgia no joelho esquerdo na semana passada e está em fisioterapia. O goleiro Lucas Arcanjo sofreu fratura no dedo mindinho e se recupera. Já o atacante Wesley e o meia Fernando Neto, que também vêm sendo desfalques, ontem correram em torno dos campos da Toca do Leão.

Além de lesão, outro motivo nas mudanças da escalação é a suspensão, como é o caso de Gabriel Bispo. O mesmo jogador já tinha ficado fora da semifinal do Nordestão, contra o Ceará, também por ter levado o terceiro amarelo. O mesmo aconteceu com João Pedro diante do Treze, pelo mesmo torneio, e do Rio Branco, pela Copa do Brasil.

Ainda há o fator das contratações. Alguns jogadores, como Marcelo Alves e Raul Prata, chegaram e assumiram a titularidade após atingirem a melhor forma física. Já Walter, que chegou a ser um dos 11 primeiros duas vezes, deixou o Vitória.

Por fim, outro motivo para as mudanças foi opção de Rodrigo Chagas em poupar atletas em algumas ocasiões.