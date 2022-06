Suspensos, cinco jogadores desfalcam o Vitória contra o Botafogo-SP

O técnico Fabiano Soares precisará montar um quebra-cabeças para escalar o time do Vitória contra o Botafogo-SP. Cinco jogadores estão suspensos e desfalcam o rubro-negro no jogo da 11ª rodada da Série C do Brasileiro, domingo (19), às 17h, no Barradão.

O zagueiro Mateus Moraes e o meia Eduardo foram expulsos no empate em 1x1 com o Atlético-CE, no último sábado (11), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Eles se envolveram no tumulto que marcou a partida, inclusive com cenas lamentáveis de agressão física.

Outros três atletas também estão fora do jogo contra o Botafogo-SP porque estavam pendurados e levaram o terceiro cartão amarelo: o lateral direito Alemão, além dos volantes Léo Gomes e João Pedro.

Dos cinco, apenas dois são titulares, Alemão e Léo Gomes. A vaga na lateral direita deve ficar com Iury. No meio-campo, João Pedro seria o substituto imediato de Léo Gomes, mas como também está suspenso, Fabiano Soares precisará optar por outro atleta, já que o volante Alan Santos, que vinha sendo utilizado como zagueiro pelo treinador, ainda está em fase de recuperação de lesão.

Na entrevista coletiva concedida após o jogo contra o Atlético-CE, Fabiano Soares sinalizou que pode convocar atletas da equipe sub-20. "Figueiredo e outros podem ter chance. Tenho acompanhado. Eles estão fazendo um grande campeonato no sub-20, mas temos uma semana para treinamento para montar um meio-campo forte para o próximo domingo", afirmou.

Apesar dos desfalques, o treinador rubro-negro contará com um reforço. Após cumprir suspensão, o centroavante Rodrigão está à disposição e pode estrear com a camisa vermelha e preta. Fabiano Soares terá a semana inteira para ajustar o time.

Com 11 pontos, o Leão é o 12º colocado da Série C do Brasileiro. Com mesma pontuação, o Botafogo-SP está uma posição abaixo, em 13º lugar. O time paulista leva a pior no saldo de gols (0 contra -1).