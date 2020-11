Sustentabilidade e moda dialogam nas criações da SouDiva Tabompravocê? para o AFD 2020

A marca SouDiva Tabompravocê? chega a mais uma participação no Afro Fashion Day buscando explorar a pluralidade das tonalidades oferecidas pelo dendê. Com foco nas biojóias exclusivas, feitas a partir de materiais reciclados, como tubos de PVC, a marca chega em seu quinto AFD propondo o diálogo da moda com a sustentabilidade.

No mercado desde 2012, a SouDiva Tabompravocê? foi idealizada por Mário Farias, formado em Moda, que aos 12 anos começou a trabalhar em uma estamparia, onde aprendeu a arte da serigrafia. Aos 18 anos, o criativo buscou se especializar em Desenho de Moda, resultando em trabalhos para marcas como a Zip Náutica, Mitchell, Cris&Co, Sartore, StopShop, Banana Maçã e República das Camisetas, além do Olodum. Mário ainda atuou por bom período no Instituto Ara Ketu como professor de serigrafia e criação de figurinos.

Atualmente, a marca trabalha com vendas on-line através do Whatsapp e utilizando o Instagram como catálogo virtual. Durante a pandemia, Mário buscou reestruturar a empresa e incluiu a produção de máscaras de tecidos, formando kits com os acessórios com a mesma estampa.

Para Mário Farias, participar do Afro Fashion Day é ter a certeza do reconhecimento do seu trabalho no mundo da moda baiana, alcançando maior visibilidade e retorno para a marca. “E isso mostra o quanto a moda se comunica através das cores, dos movimentos, em qual estrutura corporal ela vai vestir, e até pelo fato de pensar e depois colocar no papel e executar, a sua criação é uma grande forma de comunicação”, afirma.

Para o ADF 2020, a SouDiva Tabompravocê vai explorar a pluralidade das tonalidades oferecidas que cercam a temática do evento. “O dendê passa por vários processos até chegar no seu produto final e, dentro deste processo, ele sofre várias alterações de cores, possibilitando desta forma trabalhar com várias tonalidades de cores e texturas. Por este motivo, achei muito positiva a escolha do tema”, comenta Mário.

Conheça mais sobre o criador: @tabompravc

Afro Fashion Day 2020

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talendo dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento será em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, no Youtube do veículo de comunicação.

O Afro Fashion Day é um projeto do Jornal CORREIO com o patrocínio do Hapvida e a parceria do Sebrae.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.