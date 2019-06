O mercado de utilitários esportivos cresceu tanto que as fabricantes estão diversificando suas carrocerias de diversas formas. As marcas premium foram pioneiras nesta estratégia, como a BMW com o X4 e o X6, a Mercedes-Benz com as versões coupé do GLC e GLE. Até mesmo a Porsche se rendeu a essa estética e apresentou recentemente uma configuração deste tipo para o Cayenne. Entre as empresas generalistas, a Renault saiu na frente com o Arkana, um SUV-coupé que foi lançado este mês na Rússia e que deverá ser produzido ano que vem no Brasil. Montado sobre uma atualização da plataforma B0+ que dá origem a Captur, Duster, Logan e Sandero aqui, o novo modelo tem 4,54 metros de comprimento e ao menos 508 litros de capacidade no porta-malas. O motor é turbo, com injeção direta de combustível. Com gasolina, o propulsor de 1.3 litro entrega 152 cv de potência e 25,5 kgfm de torque - rendimento similar ao dos Volkswagen 1.4 TSI. Esse motor estará combinado ao câmbio CVT, com uma nova relação e simulando velocidades. A Renault divulgou que terá também propulsores aspirados e transmissão manual, sem especificar quais serão. Por aqui, ele deverá ganhar tecnologia flex.

Novo SUV com estilo de coupé da Renault tem tração integral e motor turbo (Foto: Divulgação)

NOVA GERAÇÃO

A BMW revelou as primeiras imagens da terceira geração do Série 1, seu hacth de entrada. Com linhas que lembram as adotadas recentemente no X2, o modelo recebeu a opção de tração dianteira pela primeira vez desde seu lançamento, há 15 anos. Apesar de o entre-eixos ter diminuído 2 centímetros, que agora tem 2,67 metros, a marca alemã afirma que há mais espaço para as pernas dos passageiros de trás, ombros e cabeça, uma vez que a altura e a largura do carro aumentaram em 1,3 cm e 3,4 cm, respectivamente. Na Europa, o hatch será oferecido no final do ano com três opções de motor a diesel e duas a gasolina, com potências entre 116 cv e 306 cv de potência. As configurações de entrada terão tração dianteira e as de topo com tração integral.

(Foto: Divulgaçaõ)

NOVA GERAÇÃO

Criado para substituir o Freelander, o Discovery Sport chegou ao mercado em 2015 e agora, quatro anos depois, ganhou sua primeira intervenção. A cabine foi o local que recebeu mais atualizações, adotando a central multimídia com uma tela de 10,25 polegadas e compatibilidade Android Auto e Apple CarPlay. Como é um modelo mais barato, utiliza comandos digitais para o ar-condicionado em vez de uma tela sensível ao toque como no Velar. O painel de instrumentos pode ser substituído por um

digital, com tela de 12,3 polegadas. Todos os motores adotam o sistema híbrido-leve de 48V, capaz de desligar o motor quando o carro estiver abaixo de 17 km/h e o motorista estiver freando. O SUV ainda terá uma variante híbrida plug-in e outra com motor de três cilindros, ambas previstas para este ano.

(Foto: Divulgação)

FOCO NAS BATERIAS

Em 2017, a Volvo Cars assumiu o compromisso de que todos os seus novos veículos lançados a partir de 2019 seriam eletrificados. Desde então, a empresa reforçou essa estratégia, trabalhando para que esses modelos representem 50% de seu volume global de vendas até 2025. Para dar sequência a este objetivo, a empresa assinou contratos de longo prazo com duas das principais fabricantes mundiais de baterias, as sul-coreanas CATL e LG Chem, para garantir o fornecimento de baterias de íons de lítio no decorrer da próxima década para as novas gerações de veículos Volvo e Polestar.