SUV elétrico: como um motor a menos Volvo XC40 fica R$ 90 mil mais barato

Com tração dianteira e apenas um propulsor, XC40 tem maior autonomia

Diferentemente do que acontece com os carros a combustão, os híbridos e elétricos costumam ter, no mínimo, dois motores, e podem chegar a ter quatro. No Brasil, a Volvo comercializava até agora dois SUVs elétricos: ambos com dois motores.

Agora, a empresa anunciou que vai oferecer uma versão do XC40 com apenas um motor. Chamada de Recharge Plus, a nova configuração tem tração dianteira e rende 231 cv de potência e 33,6 kgfm de torque.

Com a potência menor que a outra opção, que rende 408 cv, a autonomia aumentou para 420 quilômetros. O preço também é menor: R$ 309.950, R$ 90 mil a menos que o modelo com dois motores. Chega em agosto ao país e já pode ser reservado.

CAOA ENCERRA PRODUÇÃO EM SP

Primeira fábrica da Chery fora da China, a unidade de Jacareí, no interior de São Paulo, teve suas atividades paralisadas. A decisão foi da Caoa, parceira do fabricante chinês que era responsável pela produção. Com isso, a produção do SUV Tiggo 3x e do sedã Arrizo 6 Pro ficaram indefinidas.

Em comunicado, a Caoa Chery afirma que a decisão visa remodelar a linha de produção para a fabricação de veículos elétricos, atualizando seu portfólio.

De acordo com Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, a empresa demitirá os funcionários envolvidos com as atividades de manufatura no local.

A produção em Anápolis, no inteior de Goiás, onde são montados os SUVs Tiggo 5x, Tiggo 7 Pro e Tiggo 8, segue em funcionamento.

JEEP ANUNCIA A GLADIATOR

Há algum tempo tenho noticiado que o mercado de picapes está em crescimento e com muitos fabricantes direcionando esforços para a criação de novos produtos.

Nesta semana, a Jeep confirmou que a Gladiator, primeiro modelo com caçamba derivado do Wrangler chegará ao Brasil. Com o aumento da oferta desses utilitários, vem a especialização, e a Gladiator é um exemplo disso.

Picape da Jeep é baseada no Wrangler e chegará nas próximas semanas

O modelo deverá chegar ao Brasil nas próximas semanas equipado com o motor V6 Pentastar, que tem 3.6 litros e é movido por gasolina. Esse propulsor, que rende 285 cv e 35,9 kgfm de torque, trabalha em conjunto com uma transmissão automática de oito velocidades, com tração 4x4 reduzida e bloqueio dos diferenciais dianteiro e traseiro. Ou seja, é um produto com foco no lazer, como a Ram 1500.

AMAROK, A NOVA GERAÇÃO

Na Argentina, a Volkswagen anunciou um aporte de US$ 250 milhões e isso interessa muito ao mercado brasileiro.

Parte do investimento é para a produção da nova geração da Amarok em General Pacheco, na Grande Buenos Aires. A picape da VW foi desenvolvida em conjunto com a Ford Ranger, que também será produzida no país.

Nova geração da Volkswagen Amarok usa a base da Ford Ranger

Além disso, serão produzidas por lá peças para o SUV Taos e montadas motocicletas da Ducati em Córdoba, segunda cidade mais populosa do país.

A Argentina será o primeiro país fora da Itália a fabricar as motocicletas da empresa, que pertence a Audi, marca do Grupo VW.



ECLIPSE CROSS: SEM POLÊMICA

Algumas coisas são muito subjetivas, como a estética. No entanto, o tempo prova quando algo está, de fato, errado. Pelo menos no mercado automotivo.

No lançamento do Eclipse Cross, em 2017, a Mitsubishi fez duas polêmicas: uma delas foi utilizar o nome do coupé esportivo em um SUV. A outra foi a traseira com vidro bipartido, que apenas três anos depois foi reestilizada.

A Mitsubishi adotou um vidro convencional na traseira do Eclipse Cross

Polêmicas à parte, a atualização do Eclipse Cross finalmente chegou ao mercado brasileiro. São quatro versões, sempre com o mesmo motor 1.5 turbo (165 cv de potência e 25,5 kgfm de torque) e câmbio CVT, com preços entre R$ 186.990 e R$ 232.990.

RANKING BAIANO EM ABRIL

Com 374 unidades emplacadas, a Fiat Strada liderou o mercado baiano de automóveis e comerciais leves zero-quilômetro em abril. A picape foi seguida pelo Chevrolet Onix (281) e Fiat Toro (254).

Na sequência vieram: Hyundai Creta (242), Chevrolet S10 (205), Renault Kwid (197) e Fiat Mobi (192).