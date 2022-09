SUVs elétricos: Jeep revela três novos modelos

Focada em utilitários, a Jeep já contava em seu portfólio com opções eletrificadas. Entre elas está o Compass 4xe, o único híbrido da marca à venda no Brasil.

No entanto, globalmente outros veículos contam com essa tecnologia, incluindo o emblemático Wrangler. Finalmente, a empresa revelou sua estratégia para SUVs completamente elétricos e mostrou três conceitos: Avenger, Recon e Wagoneer S.

“Impulsionados pelo sucesso de nosso portfólio 4xe eletrificado na América do Norte e na Europa, estamos criando SUVs capazes e sustentáveis, buscando nos tornar a marca líder de SUVs com emissão zero no mundo”, declarou Christian Meunier, CEO da marca Jeep.

O Recon foi inspirado no Wrangler e tem grande capacidade off-road O Wagoneer S tem foco na sofisticação

O objetivo da Jeep é que 50% de suas vendas globais sejam de carros 100% elétricos até 2030, e por isso, espera-se que os novos modelos elétricos causem um grande impacto no mercado.

O primeiro será o Jeep Avenger, a ser produzido na Polônia, programado para chegar nas lojas europeias ano que vem.

O Recon será o de maior capacidade off-road e é inspirado no Wrangler.

O Wagoneer S tem foco na sofisticação e contará com um propulsor de 600 cv e autonomia para rodar até 640 km.

SOLUÇÕES E TENDÊNCIAS

No primeiro semestre houve mais emplacamentos de veículos elétricos no país do que em todo o ano passado.

Atenta às novidades do setor, o Vemob - evento de veículos elétricos, mobilidade e inovação - chega a sua terceira edição nos dias 06 a 08 de outubro, no Centro de Convenções de Salvador.

Terá participação de empresas que movimentam o segmento, representantes do poder público e do ambiente acadêmico para discutirem sobre tendências automotivas, soluções em mobilidade urbana e inovação.

A programação integra palestras, painéis e workshops e vai envolver test drive de veículos elétricos. As inscrições são gratuitas no site www.vemob.com.br.

VOLVO APOSTA EM GARANTIA

A Volvo anunciou uma estratégia audaciosa no pós-venda: partir de agora, peças adquiridas e serviços realizados em suas concessionárias terão garantia vitalícia, até mesmo para veículos que já passaram do período de garantia de fábrica.

De acordo com a empresa sueca, a garantia vitalícia é válida não apenas para os equipamentos, mas também para o serviço realizado.

Todos os clientes Volvo têm direito, de qualquer ano e modelo, enquanto a pessoa que realizou o serviço for proprietária do veículo.

Só não é aplicável a itens de desgaste que necessitam de trocas periódicas, como pastilhas de freio, palhetas do limpador e filtros, por exemplo.

NOVA MOTO DA YAMAHA

A Yamaha apresentou sua segunda moto inédita para o mercado brasileiro, a Fazer FZ 15. Trata-se uma moto urbana que tem como proposta unir a acessibilidade do motor 150 a um pacote de equipamentos completo.

A moto tem chassi do tipo diamante com o motor fazendo parte do conjunto e é equipada com o mesmo motor flex de outros modelos da empresa. Monocilíndrico e com 149 cm³, esse propulsor consegue entregar 12,4 cv de potência e 1,3 kgfm de torque.

O câmbio é manual, de cinco marchas e a transmissão final é feita por corrente. Produzida em Manaus, a Fazer FZ 15 tem preço sugerido de R$ 16.990, valor que não inclui o frete.

MERCADO DE CAMINHÕES

De acordo com a Anfavea, associação dos fabricantes de veículos, foram vendidos 12,5 mil veículos pesados em agosto, representando aumento de 8% em relação aos números de julho.

Comparando com os resultados de agosto do ano passado, no entanto, houve queda de 3%. Entre janeiro e agosto são 81,7 mil caminhões e ônibus emplacados. Isso significa uma discreta retração de 2,5% em relação ao mesmo período de 2021.

Em relação à produção, o segmento de caminhões atingiu 17,2 mil unidades em agosto, representando alta de 35,4% na comparação com julho. De janeiro a agosto, foram feitos 101,7 mil veículos, pequena retração de 2,6%.

SALÃO DE TRANSPORTE

A Fenatran, uma das principais feiras de transporte e logística do mundo, está confirmada para acontecer entre 7 e 11 de novembro na São Paulo Expo. O evento acontece três anos depois da última edição.

Já o Salão do Automóvel, que aconteceu pela última vez em 2018, segue sem confirmação.