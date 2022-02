SUVs: Jeep Renegade e Renault Duster ganham novos motores

As principais alterações do Jeep Renegade são sutis e estão concentradas na dianteira (Fotos: Divulgação)

Desde que chegou ao mercado brasileiro, em 2015, o Renegade tinha duas exclusividades entre os SUVs compactos: tração 4x4 com reduzida e motorização diesel.

Depois de sete anos, o Jeep perdeu sua segunda solução exclusiva no país. Com o lançamento da linha 2022, o veículo produzido em Goiana (PE) ganhou uma leve atualização de estilo e trocou os motores 1.8 litro flex e o 2 litros turbodiesel pelo 1.3 litro turboflex.

Por dentro, o volante e o painel de instrumentos mudaram Na traseira, destaque para as novas lanternas

Por dentro, o volante e o painel de instrumentos mudaram Na traseira, destaque para as novas lanternas

São apenas quatro versões: Sport 4x2 (R$ 123.990), Longitude 4x2 (R$ 138.990), S 4x4 (R$ 163.290) e Trailhawk 4x4 (R$ 163.290). Em todos é empregada a mesma propulsão, que rende 180 cv com gasolina e 185 cv com etanol. Com qualquer combustível o torque é de 27,5 kgfm, obtido a 1.750 rpm.

Nas configurações 4x2 foi empregada a transmissão de seis velocidades, fornecida pela japonesa Aisin, e nos 4x4 foi mantido o câmbio de nove marchas produzido pela ZF.

DUSTER, A VEZ DO TURBO

Desde a última atualização do Duster, há dois anos, já era esperada a adoção do motor 1.3 litro turbo no SUV da Renault. A estreia do motor, que foi concebido em parceria com a Mercedes-Benz, foi no Captur e, enfim, será empregado no Duster.

O modelo já está na linha 2023 em cinco versões, quatro delas com o motor 1.6 litro aspirado (120 cv): Zen manual (R$ 99.990), Zen automático (R$ 108.090), Intense (R$ 115.190) e Iconic (R$ 122.090).

O Duster já conta com o motor 1.3 litro turbo que rende 170 cv de potência

O propulsor turbo, que rende 170 cv de potência e 27,5 kgfm de torque, é associado a uma transmissão automática do tipo CVT que simula oito marchas.

O novo motor custa R$ 13.500 a mais, o que eleva o preço do Duster Iconic para R$ 135.590.

IVECO INVESTE R$ 1 BILHÃO

A Iveco anunciou na quinta-feira, 10, investimento de R$ 1 bilhão na América Latina até 2025, o maior aporte já realizado pela montadora na região em 25 anos de operação local.

De acordo com Márcio Querichelli, presidente da empresa para a América Latina, os recursos serão aplicados no desenvolvimento de novos produtos - para o qual serão destinados R$ 600 milhões, manufatura e rede de concessionários.

A maior parte do investimento da Iveco será focado em produtos

“Teremos muitas novidades em 2022 e tenho certeza que nosso crescimento sustentável ganhará mais fôlego. Continuaremos avançando no mercado de transportes”, afirma o executivo.

Em 2021, a Iveco registrou crescimento de 70% na comparação com o ano anterior, sendo a marca full liner - que atua em todos os segmentos - que mais cresceu no mercado brasileiro.

SUV COUPÉ ELÉTRICO

A Volvo está ampliando a eletrificação em todos os seus modelos e, atualmente, no mercado brasileiro todos os produtos são assim. Agora, o fabricante sueco vai além: apresentou no país sem primeiro veículo concebido para ser exclusivamente elétrico, o C40.

Confira em vídeo a apresentação do Volvo C40

Além disso, ele chega ao mercado como o primeiro modelo da marca com uma carroceria SUV estilo coupé. O C40 Recharge já pode ser reservado e chegará às concessionárias nas próximas semanas. Com 408 cv de potência e 67,3 kgfm de torque, esse novo Volvo tem autonomia para rodar mais de 400 km quando sua bateria está completamente carregada. Custa R$ 419.950.

QUEM ESTÁ COMPRANDO

Lançado no último trimestre de 2018, o C4 Cactus vendeu em 2019 - seu primeiro ano completo nas lojas - 16.438 unidades no mercado brasileiro. Em 2020, caiu para 9.526 exemplares e no ano passado acumulou 19.552 unidades emplacadas.

Até 2020, a Citroën fazia parte do grupo PSA, que tinha, entre outros parceiros, a Peugeot. Grupo que há um ano se associou a Fiat Chrysler Automobilies (FCA) e deu origem a Stellantis. Isso explica o crescimento superior a 100% no último ano, pois a PSA adotou o sistema aplicado às marcas da sua nova parceira: investir em vendas diretas.

Atualmente, o C4 Cactus é o único veículo de passeio da Citroën no país (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

Neste ano, por exemplo, o SUV compacto teve 2.283 exemplares licenciados em janeiro. No entanto, 2.087 foram comercializadas na modalidade de Venda Direta. Ou seja, apenas 196 unidades foram negociadas nos showroons das 133 lojas que a marca mantém no país. As demais foram para locadoras, empresas e outros consumidores que contam com algum tipo de incentivo, como táxi, PcD e produtores rurais.

Atualmente, o C4 Cactus é o único veículo de passeio que o fabricante francês oferece no Brasil.