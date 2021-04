Suzane Richthofen faz Enem e consegue nota suficiente para cursar universidade

Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, conseguiu nota suficiente para concorrer a uma vaga em universidades pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que prestou mais uma vez. Embora tenha perdido o prazo para se inscrever no Sisu do primeiro semestre, ela ainda pode pleitear uma vaga pelo Prouni e Fies.

Até agora, Suzane não manifestou interesse por nenhuma vaga, segundo informou a Secretaria da Administraço Penitenciária (SAP) à revista Veja.

No ano passado, Suzane conseguiu nota suficiente no Enem para ser aprovada em um curso de gestão do turismo, mas a Justiça proibiu que ela frequentasse o curso. O mesmo aconteceu em 2016 e 2017.

Ela cumpre pena em regime semiaberto na P1 de Tremembé, em São Paulo. Detida desde 2004 pela morte dos pais, ela conseguiu a progressão de regime para o semiaberto em 2015. Desde então, tem benefícios da saída temporária e pode também sair para estudar ou trabalhar, mas depende de autorização da Justiça para isso.