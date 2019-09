Suzano seleciona estagiários na Bahia

A Suzano, uma das maiores empresas de papel e celulose do país, está selecionando estagiários. Para se inscrever, o candidato deve estar matriculado em qualquer curso superior e ter previsão de formatura entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. Na Bahia, as vagas estão distribuídas nos municípios de Mucuri, Teixeira de Freitas e Nova Viçosa. Entre os benefícios, o programa oferece bolsa-auxílio, assistência médica, seguro de vida, vale-refeição, entre outros. Inscrições até 6 de outubro no link https://www.atsglobe.com/hotsite/estagiosuzano2020.

Estácio promove feira de estágios e empregos

A Estácio promove, de 9 a 13 de setembro, uma feira virtual de estágios e empregos. Para acessar o conteúdo, os interessados deverão fazer seu pré-cadastro no link: https://portal.estacio.br/feira-empregabilidade/. Durante este período, será possível conferir carreiras em evidência e mais de sete mil vagas que serão oferecidas para estudantes de todo o Brasil.