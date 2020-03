Tá faltando mãe no mercado

A jornalista do Correio* Flávia Azevedo comenta as dificuldades e consequências na maternidade e na educação dos filhos a partir do momento em que as mães passaram a ser mais independentes de seus maridos, naturalmente tendo menos tempo disponível para participar do desenvolvimento das crianças e adolescentes. Ouça:

Trilha: Gal Costa - Vaca Profana

